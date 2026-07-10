Milano 12:54
52.689 +0,59%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 12:54
10.476 +0,03%
Francoforte 12:54
25.123 +0,02%

Piazza Affari: giornata depressa per NewPrinces

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per NewPrinces
Si muove verso il basso il gruppo agroalimentare italiano, con una flessione del 3,14%.
Condividi
```