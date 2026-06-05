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Occupazione Unione Europea (QoQ) nel primo trimestre
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05 giugno 2026 - 11.20
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Occupazione nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).
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