Milano 11:42
50.211 +0,07%
Nasdaq 4-giu
30.408 0,00%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 11:42
10.396 +0,35%
Francoforte 11:42
24.964 +0,08%

Occupazione Unione Europea (QoQ) nel primo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Occupazione Unione Europea (QoQ) nel primo trimestre
Unione Europea, Occupazione nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```