Milano 11:46
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Unione Europea, PIL (QoQ) nel primo trimestre

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Unione Europea, PIL (QoQ) nel primo trimestre
Unione Europea, PIL nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,1%).
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