Piazza Affari: risultato positivo per MFE A

(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.



Il movimento di MediaForEurope , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MFE A , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,915 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,985. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,871.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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