Piazza Affari: scambi al rialzo per Carel Industries

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , con una variazione percentuale del 2,19%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Carel Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,18 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,73. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```