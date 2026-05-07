Piazza Affari: scambi al rialzo per Carel Industries
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, con una variazione percentuale del 2,19%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Carel Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,18 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,73. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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