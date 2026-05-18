Piazza Affari: balza in avanti Carel Industries

(Teleborsa) - Bene il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , con un rialzo del 3,09%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Carel Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,86%, rispetto a -0,5% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Le implicazioni di breve periodo di Carel Industries sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 32,18 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 30,83. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 33,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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