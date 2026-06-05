Poste Italiane lancia pacchetto servizi antifrode alle aziende finanziarie e assicurative

(Teleborsa) - Poste Italiane porta sul mercato B2B soluzioni digitali di sicurezza informatica e lancia il pacchetto di servizi di Fraud Management studiato per aziende attive nel settore finanziario e assicurativo. Tali soluzioni, sviluppate grazie alla consolidata esperienza dell’infrastruttura antifrode di Poste Italiane e fondate su un modello operativo integrato — che combina persone, processi, dati, piattaforme e governance — sono oggi disponibili sul mercato tramite Postel, la società del Gruppo Poste Italiane specializzata nella commercializzazione di soluzioni digitali ad alto valore tecnologico e funzionale.



Nel 2025 gli specialisti di Poste Italiane hanno gestito 1,5 milioni di alert, evitando tentativi di frode per un valore pari a circa 35 milioni di euro, grazie ad una speciale piattaforma capace di analizzare comportamenti sospetti con l’aiuto di modelli sviluppati dallo staff di analisti.



La proposta di Poste Italiane si inquadra in uno scenario caratterizzato da una crescente complessità del rischio frodi, amplificata dalla digitalizzazione dei servizi finanziari e da un quadro normativo nazionale ed europeo sempre più articolato e volto alla prevenzione e gestione di eventi fraudolenti.



Questa evoluzione è parte integrante del percorso di Business Transformation di Poste Italiane e valorizza competenze, processi e tecnologie sviluppate nel tempo. L’infrastruttura di Fraud Management di Poste Italiane diventa così il fulcro di una innovativa offerta rivolta ai clienti, basata su una solida capacità di analisi e tecnologie all’avanguardia.



A supporto di questo progetto, Poste Italiane ha avviato una partnership con Alfa Group, azienda specializzata nel settore della cybersecurity e leader di mercato nell’Antifrode, mettendo a disposizione un modello innovativo e di eccellenza nel contrasto alle frodi, al servizio della sicurezza e della resilienza dell’intero ecosistema.

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