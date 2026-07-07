Poste Italiane, Cda esercita la delega ad aumentare il capitale per 372 milioni a servizio dell'opas su Telecom

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Poste Italiane
ha deliberato
, in esecuzione della delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 18 giugno scorso
, l’aumento del capitale
a pagamento per complessivi 371.986.879 euro,
oltre sovrapprezzo.
Un'operazione da eseguirsi con l'emissione di 371.986.879 azioni ordinarie
, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria
promossa dalla società sulle azioni Telecom Italia
.