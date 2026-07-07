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Poste Italiane, Cda esercita la delega ad aumentare il capitale per 372 milioni a servizio dell'opas su Telecom

Finanza
Poste Italiane, Cda esercita la delega ad aumentare il capitale per 372 milioni a servizio dell'opas su Telecom
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 18 giugno scorso, l’aumento del capitale a pagamento per complessivi 371.986.879 euro, oltre sovrapprezzo.

Un'operazione da eseguirsi con l'emissione di 371.986.879 azioni ordinarie, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa dalla società sulle azioni Telecom Italia.
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