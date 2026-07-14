OPA Poste su TIM: Banca d’Italia autorizza l’acquisizione indiretta della partecipazione in TIMFin

(Teleborsa) - Poste Italiane rende noto che, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Poste sulle azioni di Telecom Italia (TIM), la Banca d’Italia ha rilasciato, in data odierna, l’autorizzazione preventiva per l’acquisizione indiretta (attraverso TIM), in caso di successo dell’Offerta, di una partecipazione qualificata in TIMFin.



Poste ha comunicato a CONSOB l’ottenimento di tale autorizzazione e, pertanto, l’approvazione del documento di offerta da parte di

CONSOB avverrà entro dieci giorni dalla data odierna.



In ragione di quanto precede, si legge in una nota, Poste rende, altresì, noto che, alla luce dell’evoluzione attesa della tempistica e delle circostanze determinate dall’imminente avvio del periodo di adesione dell’Offerta, diversamente da quanto annunciato il 7 maggio 2026, nel corso dello Strategy Update previsto per il prossimo 24 luglio 2026, saranno presentati al mercato - in conference call - esclusivamente i risultati finanziari consolidati relativi al secondo trimestre e al primo semestre 2026.



(Foto: © GoneWithTheWind / 123RF)

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