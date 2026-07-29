Poste Italiane, Citi alza target price e rimane più ottimista del consensus

(Teleborsa) - Citi ha aumentato a 28,60 euro per azione (dai precedenti 24,40 euro) il target price su Poste Italiane , colosso italiano delle spedizioni e dei servizi finanziari, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti hanno aggiornato il modello a seguito della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2026. La stima dell'utile netto per l'esercizio 2026 aumenta del 2% grazie alla crescita dei ricavi in ??tutte le divisioni. Su base EBIT rettificato, sono superiori del 3% al consenso di VA per il 2026, trainati principalmente dai Servizi Finanziari, dove è previsto un miglioramento delle prospettive di margine di interesse netto (NII) grazie a un contesto di tassi più favorevoli, e da PostePay. Secondo Citi, Poste Italiane supererà tutti gli obiettivi. Inoltre, ha aumentato le stime di utile netto per gli anni successivi del 5-6% grazie alla solida crescita dei ricavi e la banca d'affari rimane sopra del 7-8% al consenso su base EBIT rettificato.

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