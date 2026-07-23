Poste Italiane, assemblea straordinaria approva scissione parziale PostePay

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di Poste Italiane ha approvato, con effetto immediato, alcune modifiche del Regolamento del Patrimonio BancoPosta, finalizzate, tra l'altro, all'adeguamento a determinate disposizioni normative di recente introduzione, all'aggiornamento del Regolamento stesso in connessione con l'operazione di scissione di cui appresso, nonché all'evoluzione e al rafforzamento di determinati presidi di governance dello stesso Patrimonio BancoPosta.



Inoltre, l'assemblea ha approvato l'operazione, già resa nota al mercato, di scissione parziale di PostePay con assegnazione del compendio scisso a Poste Italiane e contestuale destinazione al Patrimonio BancoPosta di parte del compendio scisso.



A tal riguardo, l'operazione di scissione è stata approvata in data odierna anche dall'assemblea straordinaria di PostePay; decorsi i termini di legge si procederà quindi alla stipula del relativo atto di scissione.

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