Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 5/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno
Seduta difficile quella del 5 giugno per l'indice nipponico, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 63.687.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Nikkei 225. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 65.967. Primo supporto a 63.995. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 64.303.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)