Milano
9:37
49.781
-0,22%
Nasdaq
5-giu
28.958
0,00%
Dow Jones
5-giu
50.867
-1,35%
Londra
9:37
10.342
-0,25%
Francoforte
9:37
24.526
-0,94%
Lunedì 8 Giugno 2026, ore 09.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,74%
Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,74%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 4.027,74 punti
In breve
,
Finanza
08 giugno 2026 - 03.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dello 0,74%, a quota 4.027,74 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,27%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,61%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,43%
Borsa: Shanghai apre in rosso dello 0,73%
Argomenti trattati
Borsa
(1149)
Altre notizie
Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,02%
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,87%
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,74%
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,28% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,33% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,24% alle 05:48
Guide
Modello Redditi Persone Fisiche 2026: quando serve l'ex Unico e cosa cambia rispetto al 730
Il Modello Redditi Persone Fisiche è la dichiarazione fiscale più completa a disposizione dei contribuenti persone fisiche. Per molti resta ancora "l’Unico", nome con cui è stato conosciuto per anni...
leggi tutto