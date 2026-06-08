Milano 9:37
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Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,74%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 4.027,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,74%
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dello 0,74%, a quota 4.027,74 in apertura.
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