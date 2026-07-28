FS Italiane, pubblicato l'ottavo Green Bond Report

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane (FS Italiane) ha pubblicato l'ottavo Green Bond Report. Il report fornisce un aggiornamento sull'allocazione dei proventi raccolti attraverso i green bond emessi dal Gruppo e sugli impatti ambientali associati ai progetti finanziati, in linea con i principi ICMA e con quanto stabilito nel proprio Green Bond Framework.



Nel report vengono rese note l'allocazione dei proventi dei green bond emessi a valere del Programma EMTN fino alla Serie 25, per un totale di 5,75 miliardi di euro, nonché gli impatti positivi che gli investimenti finanziati generano in termini di sostenibilità ambientale. I risultati del report evidenziano le positive ricadute dei progetti finanziati - in base alle metodologie utilizzate - in termini sia di risparmio energetico che di riduzione di emissioni di CO2, grazie agli investimenti di Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, FS International e Mercitalia Rail. Sono stati inoltre riportati dettagli utili alla compliance dei progetti finanziati con la Tassonomia Europea.



Il report ha ottenuto la third-party opinion da PwC, la quale ha validato le metodologie di calcolo adottate da FS per l'impact reporting e certificato la corretta allocazione dei proventi dei bond agli Eligible Green Project come definiti dal Green Bond Framework di FS del 2022.

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