IBE 2026: a Rimini il futuro della mobilità sostenibile

Dal 24 al 26 novembre protagonisti innovazione, trasporto condiviso, tecnologia e startup per disegnare la mobilità di domani

(Teleborsa) - Il futuro della mobilita` si scrive alla fiera di Rimini con IBE Intermobility Future Ways, la manifestazione firmata Italian Exhibition Group (IEG) che, dal 24 al 26 novembre 2026, sara` il punto di incontro nazionale per tutti i protagonisti del settore. Giunta alla dodicesima edizione, IBE e` organizzata con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ASSTRA, AN.BTI Confcommercio, l’Osservatorio Sharing Mobility e EIT Urban Mobility.



Alla parte espositiva e` affiancato un ricco palinsesto di conferenze e workshop che mettera` al centro innovazione, sostenibilita`, integrazione dei servizi e nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per la realizzazione di un ecosistema interconnesso e rivolto alle esigenze dei cittadini.



Mobilità condivisa nel futuro al centro del dibattito



Tanti gli appuntamenti in calendario nell’evento riminese per disegnare il futuro del comparto, a partire dall’attesa presentazione del Rapporto Nazionale Future Ways 2026 nel corso della plenaria di apertura "Future Ways: la mobilita` condivisa in Italia" a cura della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con tutti i dati, trend e prospettive di crescita del settore.



Spazio anche al confronto sulle nuove forme di trasporto flessibile con il talk "Born to be wild: le prospettive del Demand Responsive Transit" che analizzera` il ruolo del trasporto a chiamata sulla mobilita` del futuro. Al termine della prima giornata di lavori, per la prima volta in Italia, il quartiere fieristico di Rimini ospitera` la premiazione del "Bus of the Year – Intercity Edition" dove una giuria internazionale di 25 giornalisti specializzati premiera` eccellenza tecnologica, sicurezza, sostenibilita`, comfort e qualita` costruttiva.



Dalla tecnologia per i trasporti ai trend del futuro



Il secondo giorno di lavori si accende il dibattito sulla tecnologia con "Ritorno al futuro: la metamorfosi del bus", con focus sui trend tecnologici della mobilita` sostenibile: dalle app per pianificare, pagare e tracciare i mezzi, fino alle soluzioni per il comfort nei passeggeri e l’agevolazione del servizio di trasporto.



Spazio inoltre all’analisi dell’evoluzione della mobilita` negli ultimi 20 anni in 50 citta` italiane con il Ventesimo Rapporto Euromobility e la premiazione della citta` piu` eco-mobile d'Italia.



Tra i trend in crescita, spicca anche l’ascesa del ruolo di Mobility Manager, al centro di un incontro di ASSTRA, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANCI, sul contributo strategico di questa figura per la gestione degli spostamenti e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita`.



Infine, dopo il successo di IBE Driving Experience 2025, Rimini ospitera` nuovamente "DEEP TREND® – Interpretare il futuro della mobilita` oltre i dati", la masterclass realizzata in collaborazione con Blue Eggs: un appuntamento esclusivo per anticipare i trend dei prossimi tre anni e supportare le scelte strategiche delle imprese.



Innovation District: spazio alle startup e alle idee che cambiano il settore



Innovation District, l'ecosistema dedicato all'innovazione, torna anche in questa edizione di IBE Intermobility Future Ways che si conferma piattaforma di incontro tra imprese, investitori e giovani talenti.



Per favorire la crescita di progetti innovativi e` aperta la Call for Start-Up, iniziativa promossa da Italian Exhibition Group (IEG) con il supporto di: Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Tecnopolo di Rimini, ANGI e ART-ER in qualita` di Main Partner e EIT Urban Mobilty per lo sviluppo internazionale. La scadenza per l'invio delle candidature e` fissata al 30 agosto 2026.



La valorizzazione di progetti, prodotti e servizi e` al centro dell’Innovation Discrict. Alle aziende espositrici piu` innovative, infatti, verra` assegnato il premio "Lorenzo Cagnoni per l’innovazione" dedicato ai tre migliori progetti presentati a IBE Intermobility Future Ways e il "Lorenzo Cagnoni Award Innovative Start-up", alle tre realta` piu` innovative.



(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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