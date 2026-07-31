Credit Agricole, in Italia utile netto a 1.053 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha conseguito un utile netto pari a 1.053 milioni di euro – di cui 878 milioni di euro di pertinenza del Gruppo - confermando l’Italia come secondo mercato domestico del Gruppo Crédit Agricole.



L’attività ha continuato a mostrare una dinamica positiva, con un risultato della gestione operativa pari a 1.541 milioni di euro (+7,8% a/a), sostenuto dalla crescita dei ricavi, che si attestano a 2,7 miliardi di euro (+5,0% a/a), e accompagnato da una disciplina attenta della base costi. L’evoluzione di tali aggregati ha consentito di consolidare il profilo di efficienza, con un Cost/Income ratio che si attesta al 42,9% (-1,5pp a/a).



Il Gruppo conferma il proprio sostegno a famiglie e imprese italiane, con masse complessive pari a 448 miliardi di euro (+1,7% a/a). I finanziamenti ammontano a 104 miliardi di euro, mentre la raccolta complessiva si attesta a 344 miliardi di euro.



Con oltre 6 milioni di clienti, il Gruppo prosegue il percorso di crescita delineato nel piano a medio termine attraverso iniziative strategiche che coinvolgono tutte le attività presenti in Italia, con l'obiettivo di ampliare le sinergie e rafforzare la qualità dell'offerta e dell'esperienza cliente. In tale ambito rientra il lancio della nuova piattaforma digitale di Amundi in Italia, PensioNEXT, prima nel suo genere, progettata per offrire in modo semplice consulenza previdenziale e servizi di longevity planning direttamente all'utente finale.







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