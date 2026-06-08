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Piazza Affari: amplia il rialzo RCS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: amplia il rialzo RCS
Protagonista il gruppo editoriale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,00%.
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