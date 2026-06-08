Slovenia: Ansaldo Nucleare completa due attività di ammodernamento in centrale di Krsko

(Teleborsa) - Ansaldo Nucleare ha recentemente completato due progetti di ammodernamento presso la centrale nucleare di Krško (NEK) in Slovenia: l’upgrade del sistema di trattamento dell’acqua e la sostituzione del pacchetto compressori dei gas di scarico. In entrambi i progetti, la società ha operato in qualità di main contractor, gestendo le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione, installazione e messa in servizio. Nel febbraio 2026, NEK ha inoltre assegnato ad Ansaldo Nucleare un nuovo contratto per l’ammodernamento del sistema antincendio dell’impianto, con completamento previsto nel 2027. Questo incarico amplia ulteriormente il ruolo della società nel supportare la sicurezza e l’affidabilità di lungo periodo dell’impianto.



L’intervento migliora la flessibilità operativa e automatizza la produzione di acqua demineralizzata per l’alimentazione del reattore. La nuova configurazione include più linee di trattamento e un moderno sistema di controllo distribuito, che consente un miglior monitoraggio e il funzionamento in gran parte automatizzato. Il progetto è stato completato a ottobre 2025 ed è entrato pienamente in esercizio ad aprile 2026.





Il progetto - spiega la nota - ha visto la sostituzione di due compressori dei gas di scarico con nuove unità. Le competenze di Ansaldo Nucleare in ambito di certificazione ASME e standard nucleari USA–UE hanno supportato la progettazione e la fornitura degli scambiatori di calore associati. A causa degli spazi limitati nell’impianto, i compressori sono stati trasportati smontati e riassemblati in sito. I test di accettazione sono stati completati secondo programma e la consegna è stata formalizzata a novembre 2025.







"Queste attività rafforzano la nostra collaborazione di lunga data con NEK – ha dichiarato Daniela Gentile, Amministratrice Delegata di Ansaldo Nucleare. – Gestendo progetti complessi di ammodernamento in condizioni sfidanti, supportiamo NEK nel mantenere i più elevati standard di sicurezza, efficienza e affidabilità operativa. La Slovenia è un partner energetico strategico: nel 2025, l’Italia ha importato circa 5 TWh di elettricità dal Paese, pari a circa il 10% delle sue importazioni totali, a dimostrazione del suo ruolo rilevante per il sistema energetico italiano"





"Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per il completamento con successo del progetto. NEK sta investendo significativamente per rafforzare la propria supply chain e raggiungere i più elevati standard del settore. Disporre di partner affidabili è uno dei principali fattori di successo. Sulla base dei risultati ottenuti e delle lezioni apprese nei progetti realizzati insieme ad Ansaldo Nucleare, restiamo aperti a future opportunità di collaborazione"

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