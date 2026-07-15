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Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia (-1,19%), movimento in ribasso per Alerion Clean Power

Finanza, Indici settoriali
Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia (-1,19%), movimento in ribasso per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Il settore utility italiano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a 55.104,2, in calo dell'1,19%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities termina la seduta in territorio positivo a 597, dopo aver avviato le contrattazioni a 591.

Nel listino principale, giornata fiacca per Italgas, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,38%.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, andamento negativo per Alerion Clean Power, con una flessione del 2,09%.

Debole la giornata per Acea, che porta a casa un calo dell'1,40%.

Contenuto ribasso per ERG, che archivia la sessione in flessione dello 0,69%.

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