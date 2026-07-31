Limature per il settore utility italiano (-0,42%), calo per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il comparto utility in Italia, mentre l'indice Utilities dell'Area Euro consolida i prezzi della vigilia.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 53.094,4, in calo dello 0,42% rispetto alla chiusura precedente, con l'indice EURO STOXX Utilities che vale 576, dopo aver iniziato gli scambi a 577.
Nel listino principale, ribasso per Italgas, che chiude la seduta con una flessione dell'1,58%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta in ribasso per Alerion Clean Power, che porta a casa un decremento dell'1,68%.
Lieve ribasso per Ascopiave, che chiude in flessione dell'1,10%.
Andamento annoiato per Acea, che chiude la sessione in ribasso dello 0,94%.
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