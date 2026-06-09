Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 184,21. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 185,54. Il peggioramento dell'Euro contro Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 183,68.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)