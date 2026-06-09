Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,63%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 50.560, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49.875. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 51.246.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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