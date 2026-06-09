Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Balza in avanti l'indice nipponico, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,09%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 67.644,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 63.512,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 61.901,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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