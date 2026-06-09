Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Balza in avanti l'indice nipponico, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,09%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 67.644,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 63.512,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 61.901,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)