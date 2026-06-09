Banche: ABI, competitività e crescita con mercato unico e semplificazione

(Teleborsa) - Oggi ha preso avvio la XXVI edizione del convegno "Supervision, Risks & Profitability", l’annuale incontro promosso dall’ABI e organizzato da ABIServizi, a Milano presso l’Auditorium Bezzi Banco BPM con la partecipazione di esponenti delle Istituzioni, delle Autorità di Vigilanza, di accademici ed esperti del settore.



"In una fase caratterizzata da profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e crescenti tensioni geopolitiche, è fondamentale rafforzare la capacità dell'Europa di mobilitare il risparmio verso investimenti produttivi e sostenere la crescita dell'economia reale. La Savings and Investments Union rappresenta un passaggio strategico per valorizzare l'ingente patrimonio di risparmio presente in Europa, favorendo maggiori opportunità di finanziamento per famiglie e imprese, mobilizzando il risparmio privato verso innovazione, transizione digitale, rafforzando l'autonomia e la competitività dell’economia europea", ha dichiarato il Vice Direttore Generale Vicario dell'ABI, Gianfranco Torriero, intervenendo alla sessione plenaria di apertura.



"Per raggiungere questi obiettivi – ha proseguito Torriero - è necessario accompagnare il percorso di integrazione dei mercati finanziari con un quadro regolamentare più semplice, coerente ed efficiente. Semplificare non significa deregolamentare: significa costruire un quadro normativo più equilibrato, proporzionato ed efficiente, capace di preservare la stabilità finanziaria e, allo stesso tempo, rafforzare la capacità delle banche di finanziare famiglie, imprese e investimenti strategici. In questo contesto l'ABI intende continuare a svolgere il proprio ruolo di interlocutore attivo delle Istituzioni nazionali ed europee, contribuendo con analisi, proposte e momenti di confronto, alla definizione di un quadro normativo capace di coniugare efficacia della vigilanza, gestione dei rischi, innovazione e crescita".



Il Vice Direttore Generale Vicario dell’ABI, Torriero, ha inoltre dichiarato che "la volatilità geopolitica è tornata al centro dello scenario economico e finanziario. Per le banche questo significa operare in un contesto più complesso, in cui gli shock internazionali si trasmettono rapidamente all’economia reale, incidendo su crescita, inflazione, domanda di credito e capacità di investimento.”







L’edizione 2026 di “Supervision, Risks & Profitability” si conferma così un momento di confronto e approfondimento per banche, intermediari finanziari, Istituzioni, Autorità, imprese e professionisti chiamati a gestire la crescente complessità del contesto normativo e operativo.

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