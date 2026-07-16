Sesa, ricavi per oltre 4 miliardi ed Ebitda di 300 milioni nel piano industriale al 2028

Sesa

Trasformazione del Gruppo quale digital integrator e partner per l’innovazione digitale in ambito Cloud, Data Management, Cybersecurity, Digital Platform ed AI;

Focus sulla crescita organica nei business core del Gruppo con forte riduzione delle legal entity, semplificazione organizzativa e crescente efficienza operativa;

Investimenti annuali per Eu 110 milioni, di cui circa Eu 60 milioni in M&A prevalentemente finalizzati al riacquisto delle minoranze a supporto del percorso di semplificazione ed integrazione di Gruppo ed Eu 50 milioni alla trasformazione del Gruppo e lo sviluppo delle competenze digitali;

Risorse attese sostanzialmente stabili al 30 aprile 2028 rispetto alle attuali, con crescente efficienza operativa e sviluppo di competenze in ambito AI, automazione e digital platform, anche attraverso un percorso di People Evolution finalizzato a valorizzare le persone ed abilitare la trasformazione del Gruppo.

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il, che punta aintrapreso con il piano industriale 2026-2027, con focus sulla crescita organica dei business core, semplificazione organizzativa e progressiva adozione di AI, Automation e Digital Platform e che conferma sostanzialmente i target del precedente piano 2026-2027 per l’anno 2027, nella parte alta dei range già comunicati al mercato lo scorso anno.A fronte di un mercato digitale italiano atteso in crescita di circa il 3,6% nel periodo 2026-29, - si legge in un comunicato - Sesa persegue la prosecuzione di una, dando attuazione ai seguenti principali obiettivi strategici nel biennio FY 2027-28:sono i seguenti:- Ricavi: FY 2027 +5,0% | +7,5%; FY 2028 +5% | +7,5%, target FY 2028 Eu 3,95-4,2 Bn- Ebitda FY 2027 +5,0% | +10%; FY 2028 +5% | +10%, target FY 2028 Eu 288-315 Mn- Group EAT Adj: FY 2027 +7,5% | +12,5%; FY 2028 +7,5% | +12,5%, target FY 2028 Eu 123-134 Mn- Settore VAS (ICT e Green VAS): crescita mid-to-high single-digit a livello di ricavi e di redditività grazie alla crescente domanda di soluzioni per la gestione, sovranità e sicurezza del dato, AI privata e digital sovereignty;- Settore Business Services: crescita double digit (10%) a livello di ricavi e redditività sostenuto dallo sviluppo di applicazioni verticali e piattaforme digitali dedicate all’industria dei Financial Services e la progressiva penetrazione sul mercato;- Settore SSI: crescita low single-digit a livello di ricavi e redditività a seguito della focalizzazione su aree di business a maggiore valore aggiunto e minore intensità di Lavoro.