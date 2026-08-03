Italmobiliare, Kepler Cheuvreux torna a "Hold" dopo cessione di quota in Tecnica

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha migliorato a "Hold
" da "Reduce" la raccomandazione
su Italmobiliare
, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, incrementando anche il target price
a 27,90 euro
dai precedenti 26,40 euro. Gli analisti avevano attuato
un downgrade giovedì scorso.
Nel weekend Italmobiliare ha annunciato
la cessione del 9% di Tecnica
(su una partecipazione totale del 40%) all'azionista di maggioranza, per un afflusso di cassa di circa 50 milioni di euro. L'operazione valuta Tecnica a circa 10 volte l'EV/EBITDA, circa il 30% in più rispetto alle ipotesi di Kepler Cheuvreux. Ulteriori tranche di cessione delle partecipazioni potrebbero avvenire nei prossimi mesi, in base alle opzioni call concesse all'azionista di maggioranza. A seguito dell'operazione, Italmobiliare aumenterà la propria liquidità a oltre 200 milioni di euro
.
Kepler Cheuvreux ha aumentato il TP tenendo conto di questa cessione e allineando il valore dell'intera partecipazione in Tecnica al prezzo dell'operazione (impatto positivo di 1,5 euro per azione, dopo uno sconto di fair holding del 40%). A seguito della reazione negativa ai risultati
del primo semestre
della scorsa settimana (-11%), è arrivata la promozione a "Hold".(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)