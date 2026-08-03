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Italmobiliare, Kepler Cheuvreux torna a "Hold" dopo cessione di quota in Tecnica

Finanza, Consensus
Italmobiliare, Kepler Cheuvreux torna a "Hold" dopo cessione di quota in Tecnica
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha migliorato a "Hold" da "Reduce" la raccomandazione su Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, incrementando anche il target price a 27,90 euro dai precedenti 26,40 euro. Gli analisti avevano attuato un downgrade giovedì scorso.

Nel weekend Italmobiliare ha annunciato la cessione del 9% di Tecnica (su una partecipazione totale del 40%) all'azionista di maggioranza, per un afflusso di cassa di circa 50 milioni di euro. L'operazione valuta Tecnica a circa 10 volte l'EV/EBITDA, circa il 30% in più rispetto alle ipotesi di Kepler Cheuvreux. Ulteriori tranche di cessione delle partecipazioni potrebbero avvenire nei prossimi mesi, in base alle opzioni call concesse all'azionista di maggioranza. A seguito dell'operazione, Italmobiliare aumenterà la propria liquidità a oltre 200 milioni di euro.

Kepler Cheuvreux ha aumentato il TP tenendo conto di questa cessione e allineando il valore dell'intera partecipazione in Tecnica al prezzo dell'operazione (impatto positivo di 1,5 euro per azione, dopo uno sconto di fair holding del 40%). A seguito della reazione negativa ai risultati del primo semestre della scorsa settimana (-11%), è arrivata la promozione a "Hold".

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
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