BPER, Equita alza prezzo obiettivo: target alla portata e definiti usando approccio conservativo

(Teleborsa) - Equita ha aumentato a 16,2 euro per azione (+5%) il target price su BPER Banca , confermando la raccomandazione "Buy". Gli analisti scrivono che l'update strategico presenta target che ritengono alla portata della società, con margini di prudenza che suggeriscono spazio di upside sia sul fronte della generazione di utile che della distribuzione di capitale.



Pur evidenziando come BPER sia pronta per catturare nuove opportunità di crescita inorganica, il management non ha fornito ulteriori indicazioni rilevanti sulla possibile acquisizione di un compendio di MPS, in quanto mancano ancora troppi dettagli. Relativamente al possibile acquisto da Unipol del compendio MPS attraverso azioni BPER, il management si aspetta di emettere nuove azioni attraverso aumento di capitale riservato, mentre l'utilizzo delle azioni acquistate con il buyback è un'opzione che non è mai stata discussa.



BPER ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante per l'acquisto del business dei pagamenti e di banca depositaria di BFF , vedendo la possibilità di integrare un'ulteriore fabbrica prodotto nel perimetro aziendale ed estrarre sinergie sia con la banca depositaria di Pop Sondrio che con l'attività di asset management di Arca.



Equita ha alzato le stime di utile 2026 del +5% per riflettere maggiore NII e ricavi da trading. Fa invece un fine tuning sulle stime 2027-28 senza variazioni significative (+1%), con maggiore NII compensato da minori altri ricavi e maggiori costi operativi. Le stime 2028 sono 5% sopra i target di piano, che giudichiamo conservativi. Incrementa il dividend payout sulla base delle guidance della società.



"Ulteriore upside emergerebbe in caso di acquisizione del compendio MPS, con EPS accretion che stimiamo preliminarmente, con sinergie a run-rate, superiore al 20% - si legge nella ricerca - Sulla base delle nostre assunzioni, determineremmo un TP post operazione in area 18 euro per azione, che offrirebbe dunque un upside significativo rispetto agli attuali prezzi di mercato".

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