Azimut +1,2% in scia alla promozione da parte di Intesa Sanpaolo a buy con target price a 40,70 euro
(Teleborsa) - Seduta positiva per Azimut, in progresso dell'1,2%, sovraperformando il Ftse Mib (+0,6%).
A sostenere il titolo contribuisce la promozione da parte di Intesa Sanpaolo che ne alzato la raccomandazione da neutral a buy e il prezzo obiettivo da 36,30 a 40,70 euro.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 37,62 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 36,89. L'equilibrata forza rialzista di Azimut è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 38,35.
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