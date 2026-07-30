Italmobiliare, downgrade a Reduce da Kepler Cheuvreux

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha tagliato a "Reduce" da "Hold" la raccomandazione su Italmobiliare , holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, abbassando anche il target price a 26,40 euro dai precedenti 28 euro.



Gli analisti scrivono che l'EBITDA del primo semestre è risalito a 59 milioni di euro (+23%) grazie alle vendite a parità di perimetro, ma è risultato inferiore alla previsione di 68 milioni di euro. Il trend fiacco del fatturato di Caffè Borbone (stabile nel secondo trimestre, pari al 21% del NAV) e le perdite superiori alle attese di Tecnica (quasi nessun miglioramento rispetto all'anno precedente) sono stati i principali fattori determinanti, solo parzialmente compensati dal trend positivo osservato in Santa Maria Novella, Casa della Salute e ISEO.



Sebbene le stime di consenso possano non essere rilevanti per una holding, Kepler Cheuvreux osserva che le attuali aspettative di consenso di un rimbalzo dell'EBITDA di oltre 50 milioni di euro potrebbero essere sovrastimate. Prevede ora che l'EBITDA delle holding principali torni al livello del 2024 di circa 230 milioni di euro, ovvero circa 30 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente. Non si prevede che le negoziazioni per alcune cessioni (o cessioni parziali) abbiano un impatto significativo sulla valutazione.

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