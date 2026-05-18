Francoforte: in calo Auto1

(Teleborsa) - Composto ribasso per Auto1 , in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Auto1 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Auto1 rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Auto1 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19,21 Euro con primo supporto visto a 18,76. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```