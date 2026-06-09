IEA, emissioni CO2 ancora in crescita nel 2025 nonostante record di rinnovabili

"Divario tra ambizione e risultati nella transizione energetica richiede cooperazione internazionale più forte".

(Teleborsa) - Nel 2025 la domanda globale di elettricità è cresciuta di circa il 3%, più del doppio del ritmo della crescita complessiva della domanda energetica, con rinnovabili e nucleare che hanno coperto quasi il 60% dell'incremento. Le aggiunte annuali di capacità rinnovabile hanno raggiunto il record di 800 GW. Eppure le emissioni globali di CO2 legate all'energia sono ancora aumentate nel 2025, evidenziando il divario tra le traiettorie politiche attuali e gli obiettivi climatici internazionali.



È quanto emerge dal nuovo Breakthrough Agenda Report 2026, elaborato annualmente dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) e dai Climate High-Level Champions, che ha evidenziato che il ritmo di adozione delle nuove tecnologie energetiche dipenderà sempre più dalla capacità di governi, imprese e istituzioni internazionali di collaborare per superare gli ostacoli agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale.



Secondo il rapporto, infatti, molti dei principali ostacoli alla transizione energetica non riguardano più le ambizioni di lungo periodo, ma la capacità di sviluppare progetti, infrastrutture e mercati con sufficiente rapidità. La cooperazione internazionale si è espansa negli ultimi anni, ma la proliferazione di iniziative rischia di rendere il panorama eccessivamente frammentato: in alcuni settori, sovrapposizioni e approcci disomogenei alla riduzione delle emissioni rallentano i progressi, in particolare dove i progetti dipendono da investimenti coordinati, infrastrutture condivise o standard comuni.



La collaborazione internazionale risulta più efficace quando affronta sfide condivise su investimenti, infrastrutture e sviluppo dei mercati: allineamento su standard per evitare la frammentazione, condivisione dei rischi su progetti su larga scala e miglioramento delle condizioni di finanziamento nelle economie emergenti e in via di sviluppo. Il rapporto sottolinea il ruolo cruciale dei governi: l'efficacia della prossima fase di cooperazione dipenderà in larga misura dalla loro capacità di assumere un ruolo più attivo nel definire, approvare e attuare i piani proposti in vista del prossimo Global Stocktake del 2028.



Il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol, ha dichiarato: "Come dimostra l'attuale crisi energetica, una forte cooperazione internazionale rimane essenziale per aiutare i Paesi ad affrontare le sfide energetiche comuni. Gli investimenti in una serie di tecnologie energetiche chiave stanno crescendo in modo robusto in molti Paesi del mondo, ma un progresso più rapido dipenderà anche dalla capacità dei governi di collaborare per ridurre i rischi, rafforzare i mercati ed espandere le infrastrutture necessarie alla crescita".



Samed Agirbas, campione di alto livello per il clima alla COP31, ha dichiarato: “ Gli sforzi internazionali si concentrano sempre più sull'azione e sulla realizzazione. L'Agenda globale per l'azione climatica riflette questo cambiamento, mettendo in contatto i governi con gli attori non statali per garantire che quanto concordato nelle sale negoziali venga attuato sul campo”.



Dan Ioschpe, responsabile ad alto livello per il clima alla COP30, ha dichiarato: “ Allineando le iniziative, rafforzando il coordinamento e supportando l'attuazione in tutti i settori, l'Agenda d'azione mira a garantire che gli impegni si concretizzino attraverso progressi tangibili sul campo. La cooperazione internazionale è fondamentale per questo sforzo e può sbloccare maggiori energie rinnovabili, città più pulite, infrastrutture resilienti e finanziamenti che affluiscono dove sono più necessari ” .

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