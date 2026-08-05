EDP: in Italia superata quota 1,1 GW di capacità rinnovabile

Con i nuovi parchi eolici La Regina e Rosamarina, in Basilicata, oltre 70 MW di nuova capacità

(Teleborsa) - EDP, leader globale nello sviluppo delle energie rinnovabili, ha superato 1,1 GW di capacità rinnovabile utility-scale installata in Italia dal suo ingresso nel Paese. Un traguardo che conferma il costante impegno dell’azienda in uno dei suoi mercati strategici in Europa.



La soglia di 1,1 GW è stata superata grazie all’entrata in esercizio di due parchi eolici, La Regina e Rosamarina, entrambi in Basilicata, in provincia di Potenza. I due impianti aumentano il contributo di EDP alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Paese, dove il Gruppo ha già realizzato quasi 40 progetti rinnovabili utility-scale.



Oggi EDP dispone in Italia di quasi 450 MW di capacità operativa, sostenuta da una consolidata strategia di asset rotation che ha consentito di reinvestire in nuove opportunità di crescita le risorse generate dalla cessione selettiva di progetti sviluppati dal Gruppo.



Il parco eolico La Regina, con una capacità installata di 30 MW, genererà oltre 70 GWh annui di energia pulita, sufficienti a soddisfare il fabbisogno di oltre 26.500 famiglie e ad evitare quasi 38.000 tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno. Rosamarina, con oltre 43 MW di capacità installata, produrrà invece circa 87 GWh all’anno, fornendo energia ad oltre 33.000 famiglie e consentendo di evitare l’emissione di quasi 47.000 tonnellate annue di CO2.



Insieme agli altri asset operativi di EDP nel Paese, questi progetti compongono un portafoglio rinnovabile diversificato e distribuito su gran parte del territorio nazionale, sostenendo la transizione energetica italiana e rafforzando al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti.



"Superare 1,1 GW di capacità rinnovabile in Italia rappresenta un traguardo significativo per EDP ed evidenzia il ruolo strutturale delle energie rinnovabili nei mix energetici nazionali. In un contesto caratterizzato da crescente volatilità geopolitica, disporre di una capacità produttiva ampia e diversificata basata su energia rinnovabile generata a livello domestico è fondamentale per garantire stabilità, resilienza e continuità delle forniture. L’Italia è un mercato strategico per EDP, in cui stiamo sviluppando un solido portafoglio utility-scale che contribuisce alla decarbonizzazione, alla riduzione del costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese e, soprattutto, all’indipendenza energetica del Paese", ha dichiarato Roberto Pasqua, Executive Director South and East Europe e Country Lead Italia di EDP.

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