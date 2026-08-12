Voli: migliora puntualità, ma 3 su 10 ancora in ritardo

la fotografia scattata da RimborsoAlVolo

(Teleborsa) - Nonostante l'aumento del traffico aereo, migliora questa estate la puntualità dei voli, ma ancora quasi 3 aerei su 10 atterrano in ritardo rispetto all'orario previsto. Sono i dati che arrivano da RimborsoAlVolo,che ha realizzato una elaborazione sulla base dei report di Eurocontrol.



"Nei mesi estivi di giugno e luglio si è registrata nei cieli europei una media di 35.778 voli al giorno, in sensibile crescita rispetto al 2025: +2,2%. La puntualità agli arrivi si attesta nello stesso periodo al 73%, in miglioramento di 2,3 punti sull'anno precedente: nonostante gli sforzi messi in atto dal settore, tuttavia, quasi 3 aerei su 10 continuano ad atterrare in ritardo rispetto agli orari previsti. - spiega RimborsoAlVolo.



"Il prezzo del jet-fuel si è attestato nel bimestre in esame a 3,35 dollari al gallone, con un incremento del +49% rispetto allo stesso periodo del 2025, ma al tempo stesso il prezzo medio dei voli per l'estero ha subito un ribasso: in base ai dati Istat, infatti, in Italia le tariffe dei biglietti internazionali hanno registrato a giugno un calo del -9,2% su base annua, e del -7,6% a luglio".

Condividi

```