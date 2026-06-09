J.M. Smucker, i conti oltre le attese spingono gli acquisti nel pre-market

(Teleborsa) - Si preannuncia una seduta brillante per il titolo J.M. Smucker che, al momento, sta viaggiando in rialzo di oltre il 4% nelle contrattazioni pre-market sul listino statunitense.



Ad alimentare gli acquisti è l'annuncio di conti superiori alle attese degli analisti.



In particolare, la società ha archiviato il quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2026, chiusosi lo scorso 30 aprile, con ricavi pari a 2,3 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto ai 2,14 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente e oltre la stima di 2,26 miliardi di dollari.



L'utile per azione rettificato è salito del 20% rispetto ai 2,31 dollari del trimestre dell'anno precedente.



Per l'esercizio fiscale 2027, J.M. Smucker stima utili per azione rettificati tra 9,75 e 10,25 dollari, con un valore medio di 10,00 dollari che rappresenta un incremento di circa il 9% rispetto ai 9,15 dollari registrati nell'anno fiscale 2026. L'azienda prevede vendite nette in calo tra il 3% e il 4% e un free cash flow di circa 1 miliardo di dollari.









(Foto: Eaters Collective su Unsplash)

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