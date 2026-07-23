Texas Instruments, fatturato secondo trimestre e target terzo trimestre meglio del consensus ma titolo a -4% nel pre-market

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre, Texas Instruments ha registrato un fatturato aumentato del 23% a 5,46 miliardi di dollari rispetto a una stima di 5,24 miliardi di dollari, e un utile per azione di 2,14 dollari (+52%).



L'aumento dei ricavi è derivato da una "crescita generalizzata trainata dai settori industriale, dei data center e automobilistico", ha dichiarato l'amministratore delegato Haviv Ilan.



La società prevede per il terzo trimestre un fatturato tra i 5,65 e i 6,15 miliardi, a fronte di un consensus di 5,62 miliardi di dollari, e un utile per azione tra 2,23 e 2,57 dollari che si confronta con i 2,15 dollari attesi dagli analisti.



L'azienda manterrà il budget di spesa in conto capitale previsto tra i 2 e i 3 miliardi di dollari per il 2026, ha dichiarato il CFO Rafael Lizardi. Si tratta di un importo inferiore rispetto alla media annua di 4,8 miliardi di dollari registrata negli ultimi tre anni.



Se la domanda dovesse aumentare rispetto ai livelli attuali – e il fatturato complessivo non avesse ancora raggiunto i picchi precedenti – Texas Instruments si troverebbe in una posizione privilegiata per poter soddisfare tali ordini, ha affermato. L'azienda dispone di spazi produttivi che può attrezzare rapidamente, a differenza del passato, ha aggiunto.



"È una differenza abissale", ha affermato Lizardi. "Siamo in grado di soddisfare qualsiasi domanda prevedibile."



Nel frattempo, il titolo Texas Instruments lascia sul terreno oltre il 4% nel pre-market di Wall Street.

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