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Borse europee in recupero, il calo del petrolio allenta i timori sull’inflazione

A Milano bene il settore bancario

Commento, Finanza, Spread
Borse europee in recupero, il calo del petrolio allenta i timori sull’inflazione
(Teleborsa) - Attorno al giro di boa, le principali Borse europee consolidano il tentativo di recupero avviato a metà mattina, sostenute dal ritracciamento dei prezzi del petrolio, che ha allentato i timori di una nuova ondata inflazionistica. I mercati sembrano inoltre assorbire meglio le preoccupazioni legate ai nuovi dazi commerciali. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali, mentre l’attenzione degli investitori resta concentrata anche sulla nuova escalation in Medio Oriente.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 4.058,9 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,17%), che ha toccato 90,19 dollari per barile.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,19% a quota +83 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,01%.

Tra i mercati del Vecchio Continente si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,83%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,29%, e Parigi avanza dello 0,43%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,81%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 54.350 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima la performance delle banche: denaro su Mediobanca, che registra un rialzo del 2,35%. Bilancio decisamente positivo per Banca MPS, che vanta un progresso del 2,14%. Buona performance per Intesa Sanpaolo, che cresce dell'1,91%. Sostenuta Banco BPM, con un discreto guadagno dell'1,82%.

Debole Poste Italiane che prosegue le contrattazioni a -1,25% nel giorno in cui ha alzato velo sul bilancio del primo semestre.

Sottotono ENI che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Tenaris, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%.

Discesa modesta per Snam, che cede un piccolo -0,61%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Reply (+4,41%), D'Amico (+3,83%), Comer Industries (+3,16%) e Danieli (+3,16%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su WIIT, che continua la seduta con -1,26%.

Pensosa Fiera Milano, con un calo frazionale dell'1,25%.

Tentenna CIR, con un modesto ribasso dell'1,21%.
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