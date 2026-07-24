Borse europee in recupero, il calo del petrolio allenta i timori sull’inflazione

(Teleborsa) - Attorno al giro di boa, le principali Borse europee consolidano il tentativo di recupero avviato a metà mattina, sostenute dal ritracciamento dei prezzi del petrolio
, che ha allentato i timori di una nuova ondata inflazionistica. I mercati sembrano inoltre assorbire meglio le preoccupazioni legate ai nuovi dazi
commerciali. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali
, mentre l’attenzione degli investitori resta concentrata anche sulla nuova escalation in Medio Oriente
.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.058,9 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,17%), che ha toccato 90,19 dollari per barile.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,19% a quota +83 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,01%. Tra i mercati del Vecchio Continente
si muove in territorio positivo Francoforte
, mostrando un incremento dello 0,83%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,29%, e Parigi
avanza dello 0,43%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,81%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 54.350 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ottima la performance delle banche: denaro su Mediobanca
, che registra un rialzo del 2,35%. Bilancio decisamente positivo per Banca MPS
, che vanta un progresso del 2,14%. Buona performance per Intesa Sanpaolo
, che cresce dell'1,91%. Sostenuta Banco BPM
, con un discreto guadagno dell'1,82%.
Debole Poste Italiane
che prosegue le contrattazioni a -1,25% nel giorno in cui ha alzato velo sul bilancio del primo semestre
.
Sottotono ENI
che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Tenaris
, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%.
Discesa modesta per Snam
, che cede un piccolo -0,61%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Reply
(+4,41%), D'Amico
(+3,83%), Comer Industries
(+3,16%) e Danieli
(+3,16%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su WIIT
, che continua la seduta con -1,26%.
Pensosa Fiera Milano
, con un calo frazionale dell'1,25%.
Tentenna CIR
, con un modesto ribasso dell'1,21%.