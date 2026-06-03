Parigi: rosso per Renault

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica francese , che tratta con una perdita del 2,18%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renault , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Renault segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 27,24 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 27,71. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 27,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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