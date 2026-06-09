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Petrolio in forte calo: prezzi ai minimi da sette settimane dopo la tregua tra Iran e Israele

Energia, Finanza
Petrolio in forte calo: prezzi ai minimi da sette settimane dopo la tregua tra Iran e Israele
(Teleborsa) - I prezzi del petrolio registrano una brusca flessione, nella seduta odierna, perdendo circa il 4% dopo che Iran e Israele hanno annunciato la sospensione degli attacchi reciproci in seguito a un appello del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Il greggio Brent è sceso di 3,40 dollari (-3,6%), attestandosi a 90,85 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) ha perso 3,71 dollari (-4,1%), scivolando a 87,59 dollari al barile.

Il calo riflette l'allentamento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che nelle ultime settimane avevano alimentato i timori di possibili interruzioni delle forniture energetiche. Con la prospettiva di una tregua tra i due Paesi, i mercati hanno reagito riducendo il premio di rischio incorporato nei prezzi del greggio.



(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)
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