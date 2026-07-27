Borse asiatiche in rialzo con tregua nei combattimenti tra Stati Uniti e Iran

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la maggior parte dei mercati azionari asiatici, dopo che i prezzi del petrolio sono diminuiti in seguito alla tregua nei combattimenti tra Stati Uniti e Iran durante il fine settimana.



L'Iran ha indicato che sospenderà gli attacchi finché anche gli Stati Uniti si asterranno dal colpire, secondo quanto riportato domenica da Reuters. La tregua segue la decisione di Washington di sospendere la sua campagna di bombardamenti dopo che i consiglieri del presidente Donald Trump avrebbero avvertito che l'esercito stava esaurendo gli obiettivi validi e avrebbero espresso preoccupazione per l'esaurimento delle scorte di armi.



Le tensioni sul fronte geopolitico rimangono comunque alte dopo che l'Ucraina ha colpito una nave mercantile iraniana nel Mar Caspio, un episodio che ha spinto Teheran ad accusare Kiev di "atto ostile e criminale".



Sul fronte macroeconomico, gli utili industriali cinesi sono aumentati del 15,1% a giugno rispetto all'anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica, rallentando per il secondo mese consecutivo. In Giappone, il leading indicator maggio è stato rivisto al ribasso a 116,5 punti.



Per quanto riguarda la politica monetaria, Singapore ha inasprito la sua politica monetaria per la seconda volta consecutiva, agendo preventivamente contro una nuova impennata dei prezzi del petrolio.



Lieve aumento per la Borsa di Tokyo , che mostra sul principale indice azionario giapponese un rialzo dello 0,32%; sulla stessa linea, Shenzhen guadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente.



In rialzo Hong Kong (+0,78%); con analoga direzione, in moderato rialzo Seul (+0,63%). Sale Mumbai (+0,76%); sulla stessa linea, positivo Sydney (+1,25%).



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto +0,07%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato +0,1%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,76%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,72%.

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