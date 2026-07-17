USA, prezzi import di giugno +0,3%; prezzi export -0,6%

(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import di giugno hanno segnato un +0,3% su mese, e dopo il +1,7% di maggio (rivisto da +1,9%), a fronte di un consensus di -0,7%.



Su base annua, i prezzi import registrano una variazione pari a +7,1%. Al netto delle importazioni di petrolio, i prezzi hanno registrato una variazione pari a +0,4% su mese e +4,2% su anno.



I prezzi export hanno riportato un calo dello 0,6%, rispetto al +1,2% del mese precedente (rivisto da +1,3%) e una stima di -0,4%.



Su anno, il dato evidenzia un incremento del 10,2%. Al netto dei prodotti agricoli, i prezzi alle esportazioni registrano un -0,7% su mese e +10,6% su anno.



(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)

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