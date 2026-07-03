Stellantis, Equita taglia target price con riduzione stime per contesto macro

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 6,40 euro per azione (-15%) il target price su Stellantis , colosso italo-francese dell'automotive, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo. Nonostante i dati positivi delle immatricolazioni di giugno, gli analisti aggiornano le stime FY26-27 al ribasso per incorporare quanto commentato nelle ultime settimane in relazione al contesto settoriale che resta complicato: il profit warning di BMW di due settimane fa (non dovuto solo ad elementi company specific), l'impatto della crisi in Medio Oriente sul costo dell'energia (sebbene recentemente sia in miglioramento) e la continua ascesa della quota di mercato dei marchi cinesi in Europa (a maggio salita al 12%, +450bps su anno).



Non viene escluso che il secondo trimestre di Stellantis possa essere anche impattato dai ritardi nella disponibilità della nuova Jeep Cherokee a causa dei problemi avuti col fornitore tedesco ZF (che ha temporaneamente bloccato la fornitura di sospensioni) che ha rallentato il ramp-up della produzione, penalizzando sia il recupero dei volumi che il FCF (dato che il NWC tipicamente negativo genera cassa quando i volumi crescono).



Equita ritiene comunque che l'obiettivo dichiarato dal management di miglioramento su anno delle principali metriche in ogni trimestre venga rispettato (anche perché il confronto col secondo trimestre 2025 è piuttosto facile), ma ad una velocità inferiore a quanto inizialmente ipotizzato. Allo stesso modo ritiene che le guidance FY26 vengano confermate, trattandosi di intervalli piuttosto ampi e per il FCF solo un'indicazione qualitativa. Non vengono previsti ulteriori significativi costi non ricorrenti, alla luce degli ingenti accantonamenti già registrati nel secondo semestre 2025.

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