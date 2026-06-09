UE impone a Meta di garantire accesso gratuito a WhatsApp per chatbot AI concorrenti

(Teleborsa) - La Commissione europea ha ordinato a Meta Platforms di ripristinare l'accesso gratuito a WhatsApp per gli assistenti virtuali concorrenti di tipo generale e di mantenerlo fino alla conclusione dell'indagine antitrust. Ciò impedirà che la condotta di Meta, che a prima vista viola le norme UE in materia di concorrenza, causi danni gravi e irreparabili alla concorrenza in questo mercato in crescita.



Nel dicembre 2025, la Commissione ha avviato un'indagine antitrust sulla nuova politica di Meta volta a bloccare l'accesso a WhatsApp per i fornitori di AI diversi da Meta AI. Nel febbraio 2026, la Commissione ha pubblicato una comunicazione degli addebiti in cui ha concluso in via preliminare che potrebbero essere necessarie misure provvisorie per impedire che la modifica della politica di Meta causi danni gravi e irreparabili al mercato. Nell'aprile 2026, la Commissione ha pubblicato una comunicazione degli addebiti supplementare, in cui ha espresso l'intenzione di ordinare a Meta di ripristinare l'accesso a WhatsApp per gli assistenti virtuali di terze parti.



La decisione odierna impone a Meta di ripristinare l'accesso degli assistenti virtuali di terze parti di tipo AI generici all'API di WhatsApp Business alle stesse condizioni in vigore prima del 15 ottobre 2025, quando tale accesso era notevolmente gratuito per tutti questi assistenti virtuali. Meta dovrà mantenere l'accesso a tali condizioni fino a quando la Commissione non adotterà una decisione definitiva sul caso.



"In mercati in rapida evoluzione, la concorrenza può essere compromessa ben prima dell'adozione di una decisione definitiva - ha commentato Teresa Ribera, Vicepresidente esecutivo per la transizione pulita, giusta e competitiva - Per questo motivo, queste misure provvisorie rimarranno in vigore per tutta la durata dell'indagine, al fine di prevenire danni che sarebbero pressoché impossibili da riparare. Queste misure provvisorie salvaguarderanno la concorrenza nel mercato in crescita degli assistenti virtuali, preservando un punto di accesso fondamentale per raggiungere i consumatori in Europa - WhatsApp - e consentendo alle aziende di AI di innovare, espandersi e raggiungere il loro pieno potenziale. Con la decisione odierna, preserviamo anche la libertà di scelta dei cittadini di tutta Europa sugli assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale che desiderano utilizzare con WhatsApp, senza che questa decisione venga presa al posto loro".



(Foto: Mariia Shalabaieva on Unsplash)

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