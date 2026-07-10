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Meta, accuse dall'UE sulla potenziale dipendenza causata da Instagram e Facebook

Scienza e tecnologia
Meta, accuse dall'UE sulla potenziale dipendenza causata da Instagram e Facebook
(Teleborsa) - Oggi la Commissione europea ha rilevato in via preliminare che Meta ha violato la legge sui servizi digitali, accusandola di non aver valutato adeguatamente i rischi di dipendenza che possono causare Instagram e Facebook.

L'indagine - si legge in una nota della CE - si concentra su funzionalità come scroll infinito, autoplay, notifiche push e raccomandazioni personalizzate delle piattaforme che potrebbero compromettere il benessere fisico e mentale degli utenti, compresi i minori e gli adulti vulnerabili.

Meta ha ora la possibilità di difendersi dalle accuse, esaminando i documenti contenuti nei fascicoli d'indagine e rispondere alle constatazioni.

Se il parere preliminare della Commissione sarà confermato, la società subirà sanzioni che, in base alla gravità delle violazioni, potranno raggiungere il 6% del fatturato globale annuo del provider.

(Foto: Mariia Shalabaieva on Unsplash)
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