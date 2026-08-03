New York: amplia il rialzo Meta Platforms
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda che gestisce Facebook, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,25%.
La tendenza ad una settimana di Meta Platforms è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Meta Platforms, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 570 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 602,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 548,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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