United Natural Foods, tonfo nel pre-market dopo fatturato e guidance deludenti

(Teleborsa) - Le azioni United Natural Foods stanno crollando di circa il 14% nel pre-market di Wall Street.



Un calo pesante che si registra in scia all'annuncio di deludenti ricavi trimestrali e di previsioni per l'intero anno inferiori alle stime degli analisti. Gli utili per azione sono invece risultati in linea alle aspettative.



Nel dettaglio, nel terzo trimestre terminato il 2 maggio, il fatturato è calato del 4,2% a 7,72 miliardi di dollari, a fronte di una previsione degli analisti di 7,80 miliardi di dollari. L'utile per azione rettificato si è attestato a 0,77 dollari.



Il margine di profitto lordo si è ampliato al 13,6% del fatturato netto, rispetto al 13,4% dell'anno precedente, e le spese operative sono diminuite a 954 milioni di dollari, pari al 12,4% del fatturato netto, rispetto a 1,03 miliardi di dollari, ovvero il 12,7%, grazie ai proventi assicurativi e alle iniziative di riduzione dei costi.



Guardando le previsioni sull'intero esercizio fiscale 2026, l'azienda si attende un utile per azione tra 2,40 e 2,60 dollari e un fatturato tra 31,10 e 31,30 miliardi di dollari, inferiore ai 31,31 miliardi di dollari stimati.

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