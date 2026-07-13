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Fine Foods, buyback per 260 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Fine Foods, buyback per 260 mila euro
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 15 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 6 al 10 luglio 2026, complessivamente 28.668 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 9,0760 euro per un controvalore pari a 260.190,91 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 10 luglio il produttore italiano di integratori alimentari detiene 2.904.958 azioni proprie, pari all'11,3652% del capitale sociale.

Nel frattempo, in Borsa, migliora l'andamento di Fine Foods, che si attesta a 9 euro, con un aumento dello 0,67%.


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