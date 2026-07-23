Nestlè, deludono risultati e contrazione in Nord America, titolo -7% peggior calo dal 2020

(Teleborsa) - Le azioni Nestlè crollano di circa il 7% alla Borsa di Zurigo, il peggior calo dal 2020, dopo i conti deludenti e aver annunciato che la crescita interna reale, un indicatore chiave dei volumi di vendita, è diventata negativa in Nord America.



In particolare, nel secondo trimestre, le vendite su base organica sono aumentate del 3,7%, leggermente superiore alle stime, e la crescita interna reale complessiva è stata dell'1,8%, mentre in Nord America il dato ha rallentato a -0,6%.



Nestlè ha chiuso il primo semestre con un fatturato calato del 2,5% a 43,1 miliardi di franchi svizzeri e un utile netto di 3,5 miliardi, in contrazione del 31,4%.







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