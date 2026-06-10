Milano 11:17
50.245 -0,03%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 11:17
10.185 -0,42%
Francoforte 11:17
24.265 -0,69%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

Andamento annoiato per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la sessione in ribasso dello 0,21%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8623. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8641. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8617.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```