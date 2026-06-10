Campari, collocato bond da 600 milioni di euro a 7 anni: domanda 5 volte l’offerta

(Teleborsa) - Davide Campari-Milano ha collocato con successo obbligazioni senior unsecured a tasso fisso per un importo pari a €600 milioni con scadenza a 7 anni, destinate a investitori istituzionali.



Le Nuove Obbligazioni, spiega una nota, costituiscono la prima emissione nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) della Società e saranno ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e iscritte nel relativo Listino Ufficiale, nonché ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e iscritte nel Listino Ufficiale di Borsa Italiana.



Le Nuove Obbligazioni scadono il 17 giugno 2033. Il taglio minimo delle Nuove Obbligazioni sarà di €100.000 e multipli integrali di €1.000.



Le Nuove Obbligazioni hanno una durata di 7 anni e riconoscono una cedola annua fissa pari a 4,25%, con un reoffer spread pari a 140 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento.



Il regolamento è previsto il 17 giugno 2026. A seguito della forte domanda pervenuta, si sono registrate richieste totali pari a un controvalore di circa €3 miliardi, 5 volte l’ammontare richiesto. Questo risultato ha consentito alla Società di aumentare l’offerta iniziale di €500 milioni a €600 milioni. In termini di distribuzione geografica, l’operazione di Campari Group ha attratto una base molto diversificata di investitori istituzionali europei di elevata qualità.



I proventi netti derivanti dall’emissione delle Nuove Obbligazioni saranno utilizzati per scopi aziendali generali e per il rifinanziamento del debito esistente incluso il finanziamento dell’offerta di riacquisto (Tender Offer), annunciata in data 9 giugno 2026, delle proprie obbligazioni esistenti da €550.000.000 con cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027 (ISIN: XS2239553048).



In relazione all’emissione delle Nuove Obbligazioni, la Società ha nominato BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit quali Joint Lead Managers. Orrick agisce in qualità di consulente legale della Società, mentre A&O Shearman assiste gli istituti finanziari coinvolti nell’operazione.



Simon Hunt, Chief Executive Officer di Campari Group, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del successo dell’operazione inaugurale del nostro programma EMTN, che testimonia la solidità del nostro accesso ai mercati dei capitali. L’elevata qualità della domanda, proveniente da un’ampia e diversificata base di investitori internazionali, riflette la fiducia nel nostro profilo finanziario e nelle prospettive di crescita del Gruppo. Questa operazione rafforza ulteriormente la nostra flessibilità finanziaria, consentendoci di supportare con efficacia la nostra strategia di sviluppo di lungo periodo".

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