Commissione raccoglie 11 miliardi in emissione EU-Bond. Domanda per 177 miliardi

(Teleborsa) - La Commissione europea, che emette EU-Bond per conto dell'UE, ha raccolto 11 miliardi di euro nella sua settima operazione sindacata del 2026.



L'operazione dual-tranche ha riguardato un nuovo prestito obbligazionario UE a 5 anni da 6 miliardi di euro con scadenza il 13 ottobre 2031 (il book degli ordini finale ha superato gli 83 miliardi di euro, con un tasso di sovra scrizione di circa 13,8 volte) e un'emissione tap da 5 miliardi di euro del prestito obbligazionario UE a 20 anni con scadenza il 12 ottobre 2046 (il book degli ordini finale ha superato i 94 miliardi di euro, con domanda pari a circa 18,8 volte).



Basandosi sulla determinazione del prezzo di recenti sindacazioni rispetto alla curva dei rendimenti degli EU Bond, entrambe le scadenze sono state prezzate rispetto a punti di riferimento della curva stessa. Questo approccio riflette la forte liquidità della curva dei rendimenti dei titoli UE, che può essere utilizzata come punto di riferimento affidabile per la determinazione del prezzo di emissioni sindacate, ove ritenuto opportuno.



L'operazione rientra nell'ambito dell'obiettivo di finanziamento di 80 miliardi di euro fissato dalla Commissione per la seconda metà del 2026. I fondi raccolti tramite le emissioni dell'UE vengono utilizzati per sostenere le priorità politiche dell'Unione europea, tra cui il sostegno all'Europa stessa, all'Ucraina e per gli investimenti cruciali nella difesa europea.



Il debito pubblico totale dell'UE ammonta attualmente a circa 827,16 miliardi di euro, di cui 41,5 miliardi di euro sotto forma di EU-Bills e 84,2 miliardi di euro sotto forma di Green Bond di nuova generazione.

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